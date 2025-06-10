Каллас: 17-й пакет санкцій зменшив експорт нафти з РФ Балтійським та Чорним морями на 30%

Запровадження 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема, проти російського "тіньового флоту", зменшило обсяги експорту нафти з РФ Балтійським та Чорним морями лише за один тиждень на 30%.

Про це повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас 10 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Каллас виступала в Брюсселі під час презентації 18-го пакета санкцій проти РФ та розповіла деталі щодо ефективності попереднього, 17-го пакета санкцій.

"Санкції проти "тіньового флоту" були особливо ефективними. Після нашого останнього, 17-го пакета санкцій, експорт нафти з Росії через Чорне та Балтійське моря за тиждень скоротився на 30%", – заявила Кая Каллас.

Вона додала, що у травні російський суверенний фонд скоротився на 6 мільярдів, з 42 до 36 мільярдів доларів США.

"До наступного року в ньому можуть закінчитися гроші. Перекриваючи потоки доходів, ми позбавляємо їх можливості поповнювати свою військову скарбничку", – переконана Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко висловила задоволення тим фактом, що в ЄС у 18-му пакеті врахували деякі ідеї української сторони.

Коментуючи санкційну пропозицію, український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що "зупинити Росію може тільки жорсткий тиск та єдність всього світу".