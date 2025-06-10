Каллас: 17-й пакет санкций уменьшил экспорт нефти из РФ через Балтийское и Черное моря на 30%

Введение 17-го пакета санкций против России, в частности против российского "теневого флота", уменьшило объемы экспорта нефти из РФ через Балтийское и Черное моря только за одну неделю на 30%.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас 10 июня, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас выступала в Брюсселе во время презентации 18-го пакета санкций против РФ и рассказала подробности об эффективности предыдущего, 17-го пакета санкций.

"Санкции против "теневого флота" были особенно эффективными. После нашего последнего, 17-го пакета санкций, экспорт нефти из России через Черное и Балтийское моря за неделю сократился на 30%", – заявила Кая Каллас.

Она добавила, что в мае российский суверенный фонд сократился на 6 миллиардов, с 42 до 36 миллиардов долларов США.

"К следующему году в нем могут закончиться деньги. Перекрывая потоки доходов, мы лишаем их возможности пополнять свою военную копилку", – убеждена Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко выразила удовлетворение тем фактом, что в ЕС в 18-м пакете учли некоторые идеи украинской стороны.

Комментируя санкционное предложение, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что "остановить Россию может только жесткое давление и единство всего мира".