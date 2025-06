Глава МЗС Литви і Сибіга в Одесі вшанували памʼять жертв російського терору

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у межах свого візиту до України відвідав Одесу, яка часто зазнає російських ракетних і дронових ударів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав на Х глава українського МЗС Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, литовський міністр закордонних справ разом із ним і представниками дипломатичного корпусу вшанували пам'ять жертв чергового нападу Росії на Одесу, що стався напередодні.

The third region we visited today with Lithuanian Foreign Minister @BudrysKestutis was Odesa.



Together with representatives of the diplomatic corps we honoured the victims of another brutal Russian attack last night. The targets included a maternity hospital, residential… pic.twitter.com/zFxjjW1BNk