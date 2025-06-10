Глава МЗС Литви і Сибіга в Одесі вшанували памʼять жертв російського терору

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у межах свого візиту до України відвідав Одесу, яка часто зазнає російських ракетних і дронових ударів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав на Х глава українського МЗС Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, литовський міністр закордонних справ разом із ним і представниками дипломатичного корпусу вшанували пам'ять жертв чергового нападу Росії на Одесу, що стався напередодні.

The third region we visited today with Lithuanian Foreign Minister @BudrysKestutis was Odesa.



Together with representatives of the diplomatic corps we honoured the victims of another brutal Russian attack last night. The targets included a maternity hospital, residential… pic.twitter.com/zFxjjW1BNk – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025

"Злочини Росії не мають меж. Усі відповідальні за ці звірства мають бути притягнуті до відповідальності", – підкреслив міністр.

Він додав, що Україна продовжує тісно співпрацювати з Литвою, щоб "мобілізувати рішучу міжнародну реакцію та вжити рішучих заходів для припинення війни Росії та терору проти цивільного населення".

Перед цим Кястутіс Будріс став першим іноземним міністром, який відвідав Херсон після його деокупації восени 2022 року.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Литви приїхав до Києва.

Коментуючи свою поїздку, міністр розповідав, що добирався до української столиці через "шквал ракет і дронів", які випустила РФ.