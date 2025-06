Глава МИД Литвы и Сибига в Одессе почтили память жертв российского террора

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в рамках своего визита в Украину посетил Одессу, которая часто подвергается российским ракетным и дронным ударам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал на Х глава украинского МИД Андрей Сибига.

По словам Сибиги, литовский министр иностранных дел вместе с ним и представителями дипломатического корпуса почтили память жертв очередного нападения России на Одессу, которое произошло накануне.

"Преступления России не имеют границ. Все ответственные за эти зверства должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул министр.

The third region we visited today with Lithuanian Foreign Minister @BudrysKestutis was Odesa.



