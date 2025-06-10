Глава МИД Литвы и Сибига в Одессе почтили память жертв российского террора
Новости — Вторник, 10 июня 2025, 21:16 —
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в рамках своего визита в Украину посетил Одессу, которая часто подвергается российским ракетным и дронным ударам.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал на Х глава украинского МИД Андрей Сибига.
По словам Сибиги, литовский министр иностранных дел вместе с ним и представителями дипломатического корпуса почтили память жертв очередного нападения России на Одессу, которое произошло накануне.
"Преступления России не имеют границ. Все ответственные за эти зверства должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул министр.
The third region we visited today with Lithuanian Foreign Minister @BudrysKestutis was Odesa.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025
Together with representatives of the diplomatic corps we honoured the victims of another brutal Russian attack last night. The targets included a maternity hospital, residential… pic.twitter.com/zFxjjW1BNk
Он добавил, что Украина продолжает тесно сотрудничать с Литвой, чтобы "мобилизовать решительную международную реакцию и принять решительные меры для прекращения войны России и террора против гражданского населения".
Перед этим Кястутис Будрис стал первым иностранным министром, который посетил Херсон после его деоккупации осенью 2022 года.
Напомним, накануне министр иностранных дел Литвы прибыл в Киев.
Комментируя свою поездку, министр рассказал, что добирался до украинской столицы через "шквал ракет и дронов", выпущенных РФ.