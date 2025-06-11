Мерц очікує, що нові санкції ЄС проти Росії ухвалять наступного тижня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив упевненість, що 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути ухвалений уже наступного тижня.

Про це він сказав на пресконференції в Берліні у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

З огляду на запропонований Європейською комісією 18-й пакет санкцій проти Росії німецький канцлер висловив упевненість, що, незважаючи на опір Словаччини, він буде ухвалений вже наступного тижня.

"Я вдячний, що вчора Європейська комісія винесла на розгляд пропозиції щодо 18-го пакету санкцій. Якщо все піде за планом, то вже наступного тижня це буде ухвалено", – сказав Мерц.

На запитання про опір Словаччини канцлер Німеччини відповів, що посли країн ЄС у Брюсселі наступного тижня вперше обговорить пакет санкцій.

"За необхідності, ми ще раз обговоримо це в Європейській раді. Але, можливо, вже наступного тижня буде досягнуто згоди", – сказав він, маючи на увазі саміт ЄС, який відбудеться через два тижні.

Нагадаємо, у вівторок Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до більш рішучих санкцій проти Росії, коментуючи оголошення проєкту 18-го санкційного пакета.