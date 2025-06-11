Мерц ожидает, что новые санкции ЕС против России будут приняты на следующей неделе

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что 18-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть принят уже на следующей неделе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Учитывая предложенный Европейской комиссией 18-й пакет санкций против России, немецкий канцлер выразил уверенность, что, несмотря на сопротивление Словакии, он будет принят уже на следующей неделе.

"Я благодарен, что вчера Европейская комиссия вынесла на рассмотрение предложения по 18-му пакету санкций. Если все пойдет по плану, то уже на следующей неделе это будет принято", – сказал Мерц.

На вопрос о сопротивлении Словакии канцлер Германии ответил, что послы стран ЕС в Брюсселе на следующей неделе впервые обсудят пакет санкций.

"При необходимости, мы еще раз обсудим это в Европейском совете. Но, возможно, уже на следующей неделе будет достигнуто согласие", – сказал он, имея в виду саммит ЕС, который состоится через две недели.

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обходу санкций.

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к более решительным санкциям против России, комментируя объявление проекта 18-го санкционного пакета.