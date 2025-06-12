Рада ЄС 12 червня обговорить санкції США проти суддів МКС

Міністерка юстиції Бельгії Аннеліс Верлінден заявила, що Рада ЄС у четвер, 12 червня, обговорить санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду.

Про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС з питань юстиції в Люксембурзі, передає "Європейська правда".

Верлінден нагадала, що 6 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видав указ про запровадження санкцій проти суддів, які працюють в МКС.

"Ці люди тепер зіштовхуються з заморожуванням активів і забороною на фінансові операції лише тому, що вони виконували свою роботу, виконували свої обов’язки згідно з Римським статутом", – сказала вона.

Міністерка юстиції Бельгії стверджує, що це "прямий напад на незалежність судової системи".

"Йдеться не про політичні розбіжності – це прямий напад на незалежність нашої судової системи, на основоположні цінності, а також на те, що ми вважаємо важливим у боротьбі з воєнними злочинами, тероризмом, міжнародною організованою злочинністю", – сказала вона.

Відтак Верлінден акцентувала, що під час засідання Рада ЄС обговорить це питання. На її думку, ЄС "має дати рішучу, єдину відповідь, з повагою до власних цінностей".

"Ми будемо наполягати на цьому, будемо захищати цю позицію, тому що хочемо, аби ці судді могли безперешкодно продовжувати свою роботу в МКС", – запевнила вона.

Нагадаємо, на початку лютого Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.

5 червня адміністрація президента США запровадила санкції проти чотирьох суддів МКС. У Трампа звинуватили їх у тому, що вони "брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або близького союзника, Ізраїлю".