Совет ЕС 12 июня обсудит санкции США против судей МУС

Министр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что Совет ЕС в четверг, 12 июня, обсудит санкции США против судей Международного уголовного суда.

Об этом она сказала перед началом заседания Совета ЕС по вопросам юстиции в Люксембурге, передает "Европейская правда".

Верлинден напомнила, что 6 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ о введении санкций против судей, работающих в МУС.

"Эти люди теперь сталкиваются с замораживанием активов и запретом на финансовые операции только потому, что они выполняли свою работу, выполняли свои обязанности в соответствии с Римским статутом", – сказала она.

Министр юстиции Бельгии утверждает, что это "прямое посягательство на независимость судебной системы".

"Речь идет не о политических разногласиях – это прямое нападение на независимость нашей судебной системы, на основополагающие ценности, а также на то, что мы считаем важным в борьбе с военными преступлениями, терроризмом, международной организованной преступностью", – сказала она.

Затем Верлинден подчеркнула, что во время заседания Совет ЕС обсудит этот вопрос. По ее мнению, ЕС "должен дать решительный, единый ответ, с уважением к собственным ценностям".

"Мы будем настаивать на этом, будем защищать эту позицию, потому что хотим, чтобы эти судьи могли беспрепятственно продолжать свою работу в МУС", – заверила она.

Напомним, в начале февраля Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, который выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.

5 июня администрация президента США ввела санкции против четырех судей МУС. У Трампа обвинили их в том, что они "принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или близкого союзника, Израиля".