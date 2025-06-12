Парламентський комітет з оборони Фінляндії підтримав вихід з Оттавської конвенції

Парламентський комітет з оборони Фінляндії підтримав вихід держави з Оттавської конвенції - міжнародної угоди, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Про це написав фінський суспільний мовник Yle, передає "Європейська правда".

У четвер, 12 червня, мовник повідомив, що парламентський комітет з оборони країни підтримав вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

У комітеті вважають, що в нинішній безпековій ситуації Фінляндія повинна знову ввести протипіхотні міни у свою систему оборони.

Як відомо, країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції.

А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з цієї конвенції, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.