Парламентский комитет по обороне Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции

Парламентский комитет по обороне Финляндии поддержал выход государства из Оттавской конвенции – международного соглашения, запрещающего использование противопехотных мин.

Об этом написал финский общественный вещатель Yle, передает "Европейская правда".

В четверг, 12 июня, вещатель написал, что парламентский комитет по обороне страны поддержал выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

В комитете считают, что в нынешней ситуации с безопасностью Финляндия должна снова ввести противопехотные мины в свою систему обороны.

Как известно, страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.

В свою очередь Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай враждебной агрессии.