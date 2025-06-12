Польша надеется, что 18-й пакет санкций против России утвердят до конца июня

Новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть утвержден до конца председательства Польши в ЕС, которое продлится до конца июня 2025 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом заседания в формате "Веймар плюс" в Риме 12 июня.

Глава МИД Польши выразил надежду на утверждение 18-го пакета санкций ЕС против РФ до конца польского председательства в Евросоюзе, которое завершается 30 июня.

"Как Европа мы готовим 18-й пакет санкций (против России. – Ред.). Я надеюсь, что он будет принят еще во время польского председательства", – подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что европейские санкции должны "идти в одном направлении" с законопроектом о санкциях США против России, внесенном Линдси Грэмом в Сенат США.

Как сообщала "Европейская правда", 11 июня канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что 18-й пакет санкций ЕС против России может быть принят уже на следующей неделе.

Напомним, Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.