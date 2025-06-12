Пассажирам поездов из ЕС в Лондон грозят штрафы в 5000 фунтов за запрещенную еду

Пассажиры поездов Eurostar, следующих из ЕС в Великобританию, рискуют получить штраф в размере 5000 фунтов стерлингов (почти 6 тысяч евро) из-за запрещенных ввиду риска распространения ящура закусок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

С апреля запрещено ввозить в Великобританию из ЕС такие продукты, как копченые мясные изделия, сыр и молоко, чтобы предотвратить распространение ящура на британских фермах.

Однако широкий ассортимент запрещенных продуктов все еще продается за пределами зоны безопасности и паспортного контроля на вокзале Брюссель-Миди – в магазине, доступном исключительно для пассажиров, следующих в Лондон.

Путешественники, которые прошли паспортный контроль Британии, сразу видят полку с бельгийскими продуктами из свинины, в частности пакеты копченых колбас и холодильник с копченой ветчиной из Брюгге – оба продукта вряд ли можно съесть до отправления.

Но путешественники, которые направляются в Лондон и пытаются ввезти эти товары в Великобританию, в самых серьезных случаях могут быть оштрафованы на сумму до 5000 фунтов стерлингов. Издание отмечает, что еще в субботу возле полок не было никаких знаков, предупреждающих об ограничениях.

Продажа происходит прямо под носом сотрудников пограничной службы Великобритании, которые стоят в пяти метрах и проверяют паспорта для въезда в страну.

Британские фермеры боятся, что очередная волна ящура уничтожит их стада и разрушит их жизнь. Представители отрасли обеспокоены тем, что ситуация на вокзале Gare Midi свидетельствует о недостаточной серьезности отношения к правилам биобезопасности.

"Тревожно видеть, что свинина продается в пункте въезда в Великобританию, несмотря на то, что ввоз свинины и других животных продуктов из ЕС в страну запрещен из-за мер по профилактике ящура", – сказала Кэти Джарвис, старший политический сотрудник Национальной ассоциации свиноводов, торговой ассоциации британских свиноводов.

Пограничная служба Великобритании иногда проводит выборочные проверки багажа по прибытии в Лондон-Сент-Панкрас, но подавляющее большинство пассажиров остается без проверки, что означает низкую вероятность обнаружения приобретенных продуктов по прибытии в Лондон.

Компания Eurostar сообщает, что перед поездкой она отправляет пассажирам электронные письма с предупреждением о том, что они "не могут больше ввозить" в Великобританию продукты животного происхождения, включая "сыр, копченое мясо или сырое мясо", из-за временных ограничений, введенных правительством Великобритании.

Представитель правительства Британии заявил: "Правительство сделает все необходимое, чтобы защитить британских фермеров от ящура. Мы тесно сотрудничаем с пограничной службой, портами, аэропортами и международными туристическими операторами, чтобы проинформировать о новых ограничениях, в частности с помощью заметных знаков".

Во время вспышки болезни в 2001 году в Британии было забито шесть миллионов коров и овец, а также введено ограничение на доступ к сельской местности с целью остановить распространение болезни.

Ориентировочные убытки британской экономики от этого эпизода составили 8 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, первая за последние 50 лет вспышка ящура в Венгрии заставила страну 2 апреля развернуть войска и начать дезинфекционные мероприятия для ее локализации в приграничной со Словакией и Австрией зоне.

А 5 апреля Австрия закрыла два небольших пункта пропуска на границе со Словакией и 21 на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение ящура в страну.