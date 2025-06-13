Сибіга відвідає Чехію 13 червня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п’ятницю, 13 червня, відвідає Чехію.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає "Європейська правда".

У пʼятницю, 13 червня, Сибіга відвідає на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського Чехію.

У Празі міністр візьме участь в форумі GLOBSEC-2025, де виступить на панельній дискусії щодо російської агресії проти України та перспектив досягнення миру.

Очікується, що він приверне увагу міжнародної спільноти до російського терору проти нашої держави та людей, відмови Росії від припинення вогню та мирних зусиль, потреби збільшення тиску на агресора та посилення України.

Напередодні Сибіга заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.

А група країн у форматі "Веймар+" заявила у четвер, 12 червня, про готовність посилити тиск на Росію, яка продовжує відмовлятися від "серйозних і надійних зобов’язань" щодо досягнення миру.