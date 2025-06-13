Сибига посетит Чехию 13 июня

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 13 июня, посетит Чехию.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает "Европейская правда".

В пятницу, 13 июня, Сибига по приглашению чешского коллеги Яна Липавского посетит Чехию.

В Праге министр примет участие в форуме GLOBSEC-2025, где выступит на панельной дискуссии о российской агрессии против Украины и перспективах достижения мира.

Ожидается, что он привлечет внимание международного сообщества к российскому террору против нашего государства и народа, отказу России от прекращения огня и мирных усилий, необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины.

Накануне Сибига заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко Дню России.

А группа стран в формате "Веймар+" заявила в четверг, 12 июня, о готовности усилить давление на Россию, которая продолжает отказываться от "серьезных и надежных обязательств" по достижению мира.