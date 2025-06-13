ЗМІ: нападник із Граца перед стріляниною опублікував фото з туалету

21-річний нападник, який 11 червня влаштував стрілянину в школі в австрійському місті Грац, убивши 10 людей, а згодом скоїв самогубство, незадовго до атаки опублікував моторошне фото в соцмережі X.

Про це повідомляє австрійське видання Krone, яке отримало доступ до допису, передає "Європейська правда".

Знімок, зроблений у шкільному туалеті, демонструє підлогу та взуття нападника. Зауважимо, видання не опублікувало світлину.

За інформацією австрійських ЗМІ, слідчі вже мають підтвердження автентичності світлини та вважають, що стрілець міг свідомо наслідувати стрілянину в американській школі Columbine у 1999 році.

За даними слідства, нападник давно захоплювався тією трагедією, а в одному з онлайн-профілів навіть використовував фото одного з вбивць з Columbine як аватар.

Поліція наразі не підтвердила остаточно, чи фото справді було опубліковане саме нападником, однак повідомила, що цей слід активно опрацьовується.

Водночас австрійське видання Heute опублікувало світлини, про які писало Krone.

Фото: Heute

Фото: Heute

Нагадаємо, стрілянина сталась вранці 10 червня, її скоїв колишній 21-річний учень закладу, який після того застрелився. На місці та внаслідок отриманих поранень загинули 11 людей, включно з нападником, більше десятка отримали поранення.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.

Після цих подій в Австрії поновилася дискусія щодо заборони на носіння зброї.