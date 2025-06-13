СМИ: нападавший из Граца перед стрельбой опубликовал фото из туалета

21-летний стрелок, который 11 июня устроил стрельбу в школе в австрийском городе Грац, убив 10 человек, а затем покончил с собой, незадолго до атаки опубликовал жуткое фото в соцсети X.

Об этом сообщает австрийское издание Krone, которое получило доступ к посту, передает "Европейская правда".

Снимок, сделанный в школьном туалете, демонстрирует пол и обувь нападавшего. Отметим, издание не опубликовало фотографию.

По информации австрийских СМИ, следователи уже имеют подтверждение подлинности фотографии и считают, что стрелок мог сознательно подражать стрельбе в американской школе Columbine в 1999 году.

По данным следствия, нападавший давно увлекался той трагедией, а в одном из онлайн-профилей даже использовал фото одного из убийц из Колумбайна в качестве аватара.

Полиция пока не подтвердила окончательно, действительно ли фото было опубликовано именно нападавшим, однако сообщила, что этот след активно прорабатывается.

В то же время австрийское издание Heute опубликовало фотографии, о которых писала Krone.

Фото: Heute

Фото: Heute

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня, ее совершил бывший 21-летний ученик заведения, который после этого застрелился. На месте и в результате полученных ранений погибли 11 человек, включая нападавшего, более десятка получили ранения.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявили, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.

После этих событий в Австрии возобновилась дискуссия о запрете на ношение оружия.