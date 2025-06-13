Землетрясение повредило многовековые монастыри на греческой горе Афон

Многовековые монастыри были повреждены в результате серии землетрясений в изолированной монашеской общине на севере Греции.

Об этом сообщили греческие власти в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Афоне 7 июня, за ним последовала серия подземных и наземных толчков, которые продолжались до 13 июня.

Подземные толчки вызвали "серьезные трещины" в куполе монастыря Ксенофонт, который был построен в конце 10-го века, и повредили религиозные фрески на этом месте и нескольких других, сообщили в Министерстве культуры.

Гора Афон – одно из важнейших религиозных мест для православных христиан, которое часто называют Святой Горой. Это полуавтономная монашеская республика, на которой расположены 20 православных монастырей.

Самоуправляемая община все еще придерживается строгих традиций под греческим суверенитетом, включая запрет на въезд на территорию всем женщинам.

"Мы полностью осознаем огромное археологическое, историческое и духовное значение горы Афон, и мы гарантируем, что все повреждения будут устранены в соответствии с научными и этическими стандартами", – сказала министр культуры Лина Мендони.

Реставрационные работы, включая укрепление конструкций и ремонт произведений искусства, будут расширены и ускорены, добавила Мендони.

Более подробная оценка повреждений ожидается на следующей неделе, сообщили в Министерстве культуры.

Из-за землетрясений на юге Италии пострадала часть Археологического парка Помпеи, действующего на месте раскопок легендарного города.