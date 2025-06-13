Во Франции уточнили данные о погибших и раненых в ДТП автобуса с украинцами

Четверо взрослых, три женщины и один мужчина, погибли в результате ДТП автобуса с украинцами во французском департаменте Сарт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Автобус перевозил граждан Украины – взрослых и подростков.

Кроме четырех погибших, девять человек получили серьезные травмы.

Также 18 человек получили легкие травмы, сообщила префектура, уточнив, что авария произошла на участке автомагистрали Ренн-Ле-Ман вблизи города Дегре. Шоссе закрыли "в обоих направлениях" для облегчения эвакуации и спасательных операций.

Во время визита в Сен-Реми-де-Прованс премьер-министр Франсуа Байру заявил, что "думает о жертвах ужасной автобусной аварии, произошедшей в Сарте".

"Когда в нашей стране происходят трагедии такого характера, мы все обеспокоены и сделаем все необходимое, чтобы выяснить обстоятельства этой аварии", – добавил он.

В сообщении на X министр транспорта Филипп Табарот выразил "соболезнования" жертвам этого "очень серьезного дорожно-транспортного происшествия", которое унесло "очень много" человеческих жизней.

Министр труда Астрид Паносян-Буве, которая находится с визитом в Сарте, посетит место аварии. Там также будет присутствовать посол Украины во Франции.

Напомним, в апреле в Австрии в ДТП погибли четверо граждан Украины.

А в середине февраля в ДТП попал автобус Киев – Кишинев, тогда пострадали 16 человек.