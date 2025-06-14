В Австрії посилять контроль за зброєю після смертельної стрілянини у школі

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що уряд ухвалить "пакет" заходів, аби попередити повторення смертельної стрілянини у школі міста Грац цього тижня.

Про це він заявив в інтервʼю радіостанції ORF, повідомляє "Європейська правда".

За словами Штокера, потрібно "посилити вимоги" щодо володіння зброєю та її отримання – наприклад у плані вікового обмеження чи видів зброї, які можуть мати громадяни.

Також він виступив за покращення якості перевірок майбутніх власників зброї та поліпшення обміну інформацією між органами влади, відповідальними за оформлення дозволів на зброю.

Не бажаючи вдаватись у деталі потенційних змін, канцлер Австрії поставив під сумнів можливість отримання рушниці уже у віці 18 років після трьох днів осікування.

Штокер висловив упевненість, що вже в середу на засіданні уряду Австрії обговорять заходи, які можна вжити в цьому випадку.

Серед інших пропозицій, які він згадав, було посилення психологічних служб у школах і профілактика насильницької поведінки серед дітей. Штокер не виступив за встановлення металошукачів чи загорож у закладах освіти, вказавши, що "школи, як і університети, завжди будуть відкритими місцями".

Нагадаємо, в австрійському місті Грац вранці 10 червня сталась стрілянина у школі.

Її скоїв колишній 21-річний учень закладу, який після того застрелився. На місці та внаслідок отриманих поранень загинули 11 людей, включно з нападником, більше десятка отримали поранення.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.