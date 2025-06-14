В Австрии усилят контроль за оружием после смертельной стрельбы в школе

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что правительство примет "пакет" мер, чтобы предотвратить повторение смертельной стрельбы в школе города Грац на этой неделе.

Об этом он заявил в интервью радиостанции ORF, сообщает "Европейская правда".

По словам Штокер, нужно "усилить требования" к владению оружием и его получению – например, в плане возрастных ограничений или видов оружия, которые могут иметь граждане.

Также он выступил за улучшение качества проверок будущих владельцев оружия и улучшение обмена информацией между органами власти, ответственными за оформление разрешений на оружие.

Не желая вдаваться в детали потенциальных изменений, канцлер Австрии поставил под сомнение возможность получения ружья уже в 18 лет после трех дней осечения.

Штокер выразил уверенность, что уже в среду на заседании правительства Австрии обсудят меры, которые можно принять в этом случае.

Среди других предложений, которые он упомянул, было усиление психологических служб в школах и профилактика насильственного поведения среди детей. Штокер не выступил за установку металлоискателей или ограждений в учебных заведениях, указав, что "школы, как и университеты, всегда будут открытыми местами".

Напомним, в австрийском городе Грац утром 10 июня произошла стрельба в школе.

Ее совершил бывший 21-летний ученик заведения, который после этого застрелился. На месте и в результате полученных ранений погибли 11 человек, включая нападавшего, более десятка получили ранения.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявили, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.