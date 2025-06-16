Лидеры нескольких стран G7 перед саммитом провели неформальную встречу без Трампа

Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся долгий неформальный разговор между несколькими лидерами группы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают итальянские СМИ, в частности Sky TG24.

Встреча проходила между премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Канады Марком Карни.

Встреча, состоявшаяся на курорте, где проходит саммит, началась с обмена приветствиями и несколькими шутками между лидерами и, по информации СМИ, стала поводом для первичного обсуждения, учитывая начало работы G7.

В последние часы итальянские источники указали на цель поиска согласованной позиции с европейскими партнерами по войне между Израилем и Ираном, чтобы потом прийти к общей координации с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Россию нужно оказывать больше давления, чтобы обеспечить прекращение огня в Украине, и перед саммитом призвала страны G7 усилить санкции для достижения этой цели.

В связи с тупиковой ситуацией в сфере дипломатического урегулирования Европейский Союз намерен принять новый пакет санкций против России, но пока что не удалось убедить Трампа, который не желает давить на главу России Владимира Путина, ввести новые санкции со стороны США. Трамп заявил, что не хочет, чтобы санкции помешали достижению перемирия.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.