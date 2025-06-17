ЄС застеріг, що втручання США загрожує масштабною війною на Близькому Сході

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас у вівторок попередила, що участь Сполучених Штатів у конфлікті між Ізраїлем та Іраном може втягнути весь Близький Схід у широкомасштабну війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас сказала, виступаючи перед журналістами після відеоконференції з міністрами закордонних справ ЄС, її цитує Bloomberg.

Каллас наголосила: хоча очевидно, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, єдиним ефективним способом запобігти цьому залишається дипломатія, а не застосування сили.

"Якщо США втрутяться напряму, це безперечно втягне регіон у ще ширший конфлікт. А це ні в чиїх інтересах", – заявила вона журналістам.

Тим часом президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді, щоби зосередитись на загостренні ситуації навколо Ізраїлю та Ірану.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, він заявив, що припинення конфлікту можливе лише за умови справжнього завершення ядерної суперечки з Тегераном.

Каллас також повідомила про телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. За її словами, Вашингтон поділяє думку ЄС, що ескалація конфлікту не відповідає інтересам жодної зі сторін. Євросоюз, своєю чергою, підтримує зв’язок з обома країнами – Ізраїлем та Іраном – у спробах знизити напруження.

"Стабільність регіону – це спільна мета для всіх", – наголосила очільниця європейської дипломатії.

Раніше Дональд Трамп грубо звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона у тому, що він не так зрозумів причину дострокового від’їзду Трампа з саміту G7, і натякнув, що це щось "набагато важливіше" за перемир’я на Близькому Сході.