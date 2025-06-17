ЕС предостерег, что вмешательство США грозит масштабной войной на Ближнем Востоке

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник предупредила, что участие Соединенных Штатов в конфликте между Израилем и Ираном может втянуть весь Ближний Восток в широкомасштабную войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас сказала, выступая перед журналистами после видеоконференции с министрами иностранных дел ЕС, ее цитирует Bloomberg.

Каллас подчеркнула: хотя очевидно, что Иран не должен получить ядерное оружие, единственным эффективным способом предотвратить это остается дипломатия, а не применение силы.

"Если США вмешаются напрямую, это бесспорно втянет регион в еще более широкий конфликт. А это ни в чьих интересах", – заявила она журналистам.

Тем временем президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде, чтобы сосредоточиться на обострении ситуации вокруг Израиля и Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, он заявил, что прекращение конфликта возможно только при условии настоящего завершения ядерного спора с Тегераном.

Каллас также сообщила о телефонном разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио. По ее словам, Вашингтон разделяет мнение ЕС, что эскалация конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Евросоюз, в свою очередь, поддерживает связь с обеими странами – Израилем и Ираном – в попытках снизить напряжение.

"Стабильность региона – это общая цель для всех", – подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ранее Дональд Трамп грубо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что он не так понял причину досрочного отъезда Трампа с саммита G7, и намекнул, что это что-то "гораздо важнее" перемирия на Ближнем Востоке.