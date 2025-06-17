В Риме 80-летний водитель заехал на Mercedes на известную достопримечательность

80-летний мужчина заехал на автомобиле Mercedes-Benz A-Class на знаменитую Испанскую лестницу в центре Рима, после чего застрял на одном из пролетов.

Об этом сообщила муниципальная полиция итальянской столицы, пишет "Европейская правда".

По словам правоохранителей, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему сразу же выписали штраф за нарушение правил дорожного движения и заезд на объект культурного наследия.

Полиция не уточнила, принадлежит ли автомобиль нарушителю, а также использовал ли он систему навигации.

Застрявший автомобиль пришлось снимать с лестницы с помощью крана – этим занимались местные пожарные.

Уточнений относительно причин и обстоятельств инцидента пока нет.

Испанская лестница является одной из самых известных достопримечательностей Рима. Она насчитывает 135 травертиновых ступеней и была построена еще в 1720-х годах.

Название она получила благодаря расположенному рядом посольству Испании при Святом Престоле.

Лестница не предназначена для движения автотранспорта, хотя в прошлом случались подобные инциденты.

Так, в 2022 году мужчину из Саудовской Аравии обвинили в умышленном повреждении культурного наследия после того, как камеры зафиксировали, как он съезжал по лестнице на арендованном Maserati.

Напомним, в прошлом году в Италии 103-летнюю женщину оштрафовали за просроченные права.

В 2021 году в Италии по подозрению в мошенничестве арестовали мужчину, который годами получал государственную поддержку якобы из-за абсолютной слепоты, однако сам свободно пользовался автомобилем.