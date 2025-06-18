В Австрії представили заходи посилення контролю за зброєю після стрілянини у школі

Уряд Австрії представив заходи, які покликані посилити контроль за зброєю, аби попередити повторення смертельної стрілянини у школі міста Грац.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з чинними австрійськими правилами, дробовик може придбати будь-який дорослий, який не має заборони на володіння зброєю, після трьох робочих днів очікування.

Для придбання пістолета Glock потрібен дозвіл на зброю, для отримання якого необхідно бути старше 21 року і пройти психологічне обстеження.

Після засідання уряду Австрії було оголошено про підвищення мінімального віку для отримання дозволу на носіння зброї з 21 до 25 років, посилення психологічного тестування та збільшення "періоду очікування" для придбання будь-якої зброї до чотирьох тижнів.

"Ми... пообіцяли, що не повернемося до звичного порядку речей і зробимо правильні висновки з цього злочину, щоб виправдати покладену на нас відповідальність. Сьогоднішнє рішення уряду свідчить про те, що ми виконуємо цю відповідальність", – заявив канцлер Крістіан Штокер.

Шкільний стрілок, якого австрійські ЗМІ ідентифікували як Артура А., не пройшов психологічний тест, який є частиною відбору для військової служби, але збройні сили наразі не мають права розголошувати цю інформацію.

Уряд планує забезпечити обмін такою інформацією та її врахування при видачі дозволів на зброю. Нові дозволи на зброю також будуть дійсні протягом восьми років.

В уряді також планують запровадити окремий дозвіл на зброю для осіб віком до 25 років, який застосовуватиметься до категорії зброї, до якої належить рушниця, використана стрілком, але речник уряду зазначив, що деталі ще опрацьовуються.

Окрім правил щодо володіння зброєю, уряд планує посилити психологічне консультування та моніторинг у школах, а також забезпечити більшу присутність поліції біля шкіл до кінця навчального року, зазначив Штокер.

Її скоїв колишній 21-річний учень закладу, який після того застрелився. На місці та внаслідок отриманих поранень загинули 11 людей, включно з нападником, більше десятка отримали поранення.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.