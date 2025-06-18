В Австрии представили меры по ужесточению контроля за оружием после стрельбы в школе

Правительство Австрии представило меры, призванные ужесточить контроль за оружием, чтобы предотвратить повторение смертельной стрельбы в школе города Грац.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно действующим австрийским правилам, дробовик может приобрести любой взрослый, не имеющий запрета на владение оружием, после трех рабочих дней ожидания.

Для приобретения пистолета Glock необходимо разрешение на оружие, для получения которого необходимо быть старше 21 года и пройти психологическое обследование.

После заседания правительства Австрии было объявлено о повышении минимального возраста для получения разрешения на ношение оружия с 21 до 25 лет, ужесточении психологического тестирования и увеличении "периода ожидания" для приобретения любого оружия до четырех недель.

"Мы... пообещали, что не вернемся к привычному порядку вещей и сделаем правильные выводы из этого преступления, чтобы оправдать возложенную на нас ответственность. Сегодняшнее решение правительства свидетельствует о том, что мы выполняем эту ответственность", – заявил канцлер Кристиан Штокер.

Школьный стрелок, которого австрийские СМИ идентифицировали как Артура А., не прошел психологический тест, который является частью отбора для военной службы, но вооруженные силы пока не имеют права разглашать эту информацию.

Правительство планирует обеспечить обмен такой информацией и ее учет при выдаче разрешений на оружие. Новые разрешения на оружие также будут действительны в течение восьми лет.

В правительстве также планируют ввести отдельное разрешение на оружие для лиц в возрасте до 25 лет, которое будет применяться к категории оружия, к которой относится ружье, использованное стрелком, но пресс-секретарь правительства отметил, что детали еще прорабатываются.

Кроме правил владения оружием, правительство планирует усилить психологическое консультирование и мониторинг в школах, а также обеспечить большее присутствие полиции возле школ до конца учебного года, отметил Штокер.

Ее совершил бывший 21-летний ученик заведения, который после этого застрелился. На месте и в результате полученных ранений погибли 11 человек, включая нападавшего, более десятка получили ранения.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявили, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.