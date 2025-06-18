В Германии двух школьников исключили из школы за правоэкстремистский жест в Аушвице

В немецком городе Грайфсвальд двух девятиклассников отчислили из школы после демонстрации правоэкстремистского жеста в бывшем концлагере Аушвиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Spiegel.

Инцидент произошел во время учебной поездки в конце мая в бывший нацистский концлагерь. Двое учеников сняли видео с демонстрацией жеста, характерного для сторонников идеологии White Power.

Кроме того, ученики были одеты в бренды, популярные среди неонацистов.

Министерство образования земли Мекленбург-Передняя Померания подтвердило этот инцидент. Согласно его заявлению, обоих школьников переведут в другие школы с тем же уровнем образования.

Перед этим были заслушаны законные представители подростков. В административном суде Грайфсвальда уже открыто срочное рассмотрение дела, поэтому министерство не комментирует детали.

По информации вещателя NDR, между руководством школы и министерством образования возникли недоразумения, в частности из-за того, что министерство узнало о происшествии с задержкой.

В ответ на ситуацию планируется повторная подготовка педагогического коллектива по реагированию на случаи правого экстремизма.

Инцидент возобновил дискуссию в Германии об обязательных посещениях мест памяти жертв нацизма. Федеральный министр образования Карин Прин (ХДС) выступила за включение таких посещений в школьные учебные программы.

В то же время она подчеркнула, что эти поездки должны быть частью качественного учебного процесса, поскольку сам по себе визит в концлагерь еще не делает из учеников антифашистов и демократов.

Напомним, в прошлом году полиция немецкой земли Нижняя Саксония начала расследование в связи с видео, на котором пятеро школьников отдают нацистский привет перед визитом в бывший концлагерь Аушвиц.

А недавно в Польше оштрафовали израильского подростка за гитлеровский салют в Аушвице.