В Португалии официально заработало новое правительство меньшинства

В среду в Португалии официально начало работать новое правительство меньшинства, сформированное правоцентристской коалицией "Демократический альянс" (AD) во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило португальское издание Publico.

Это стало возможным после того, как парламент отклонил представление оппозиционной Коммунистической партии, которая требовала не допустить утверждения программы нового правительства.

В своей программе правительство обещает продолжить снижение налогов для представителей среднего класса и бизнеса, сохранять бюджетные профициты и поддерживать постоянный диалог с оппозицией по ключевым вопросам, в частности миграции.

Коммунисты, которые имеют только три места в 230-местном парламенте, обвинили правительство в действиях "против интересов работников" и раскритиковали планы увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.

Впрочем, крупнейшие оппозиционные силы – ультраправая партия Chega ("Хватит!") и левоцентристская Социалистическая партия – сдержали свое обещание проголосовать против этой инициативы, тем самым открыв путь к формированию нового кабинета.

После досрочных парламентских выборов 18 мая коалиция "Демократического альянса" получила больше мест, чем раньше, однако снова не получила абсолютного большинства.

В новом составе парламента главной оппозиционной силой стала популистская партия Chega, которая выступает против миграции и политического истеблишмента.

Монтенегру сохранил большинство ключевых министров в новом составе правительства. Накануне он заявил, что политическая стабильность является "задачей для всех".

Лидер Chega Андре Вентура, комментируя ситуацию, заявил, что "сейчас не время блокировать работу правительства", хотя он и не считает его хорошим. Вентура пообещал серьезно относиться к роли оппозиции.

Первым большим испытанием для правительства станет принятие бюджета на 2026 год в конце текущего года.

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