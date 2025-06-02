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Глава МЗС Німеччини обговорить із сенатором Гремом "розгромні" санкції проти РФ

Новини — Понеділок, 2 червня 2025, 08:01 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорить з американським сенатором Ліндсі Гремом потенційні санкції, які той підготував проти Росії. 

Про це він сказав у коментарі німецькому телеканалу ZDF, передає "Європейська правда".

Вадефуль розповів, що у понеділок, 2 червня, зустрінеться у Берліні з американським сенатором Ліндсі Гремом, який підготував масштабний пакет санкцій проти Росії.

"Після моїх переговорів із (держсекретарем США, – Ред.) Марко Рубіо, я припускаю, що цей пакет також буде обговорюватися в Сенаті США вже наступного тижня, і що будуть зроблені перші кроки до його реалізації", – додав він.

Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.

30 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та подякував їм за таку ініціативу.

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Німеччина США Війна з РФ санкції
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