Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле завершились

Переговоры между украинской и российской делегациями, которые собрались в понедельник в Стамбуле, завершились.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и ТАСС, пишет "Европейская правда".

В целом переговоры между представителями Украины и России длились чуть больше часа. Им предшествовало вступительное слово министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который присутствовал в переговорном зале.

Завершение переговоров косвенно подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который написал в Telegram, что украинская сторона "официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть".

"Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях", – написал Ермак.

Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.

Ранее мы также сообщали, с какими предложениями делегация Украины отправилась в Стамбул.