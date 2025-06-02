Вибори президента Польщі: спікер Сейму хоче перегляду коаліційної угоди

Спікер польського Сейму Шимон Головня заявив про необхідність переглянути коаліційну угоду після того, як кандидат від партії влади Рафал Тшасковський програв у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час спілкування з журналістами в понеділок Головня оголосив, що ввечері відбудеться зустріч лідерів урядової коаліції, куди входить і він сам.

"Ми маємо обговорити ситуацію, пов'язану з тим, що сталося вчора у зв'язку з президентськими виборами", – оголосив спікер Сейму Польщі.

Він наголосив, що потрібно переглянути коаліційну угоду і "якомога швидше винести в цій коаліційній угоді уроки з того, що сталося під час виборчого процесу".

Головня водночас зазначив, що йдеться не про зміну посад, а про чіткий і конкретний сигнал щодо того, "що ми хочемо зробити протягом цих двох років, що є нашим пріоритетом", маючи на увазі термін роботи уряду.

Спікер також висловився проти винесення вотуму недовіри нинішньому уряду, сказавши журналістам, що не вважає його "гарною ідеєю".

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

ЗМІ повідомляли, що Туск винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри до уряду.

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