Выборы президента Польши: спикер Сейма хочет пересмотра коалиционного соглашения

Спикер польского Сейма Шимон Головня заявил о необходимости пересмотреть коалиционное соглашение после того, как кандидат от партии власти Рафал Тшасковский проиграл во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во время общения с журналистами в понедельник Головня объявил, что вечером состоится встреча лидеров правительственной коалиции, куда входит и он сам.

"Мы должны обсудить ситуацию, связанную с тем, что произошло вчера в связи с президентскими выборами", – объявил спикер Сейма Польши.

Он подчеркнул, что нужно пересмотреть коалиционное соглашение и "как можно скорее вынести в этом коалиционном соглашении уроки из того, что произошло во время избирательного процесса".

Головня одновременно отметил, что речь идет не о смене должностей, а о четком и конкретном сигнале относительно того, "что мы хотим сделать в течение этих двух лет, что является нашим приоритетом", имея в виду срок работы правительства.

Спикер также высказался против вынесения вотума недоверия нынешнему правительству, сказав журналистам, что не считает его "хорошей идеей".

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

СМИ сообщали, что Туск вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия правительству.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.