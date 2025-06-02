На вулкане Этна в Италии произошел мощный выброс пепла и газа

В понедельник из крупнейшего активного вулкана Европы – Этны, что на острове Сицилия, вырвался огромный столб пепла, газа и вулканических пород.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство AFP.

Несмотря на визуально впечатляющее явление, власти Италии заявили, что угрозы для населения нет.

❗️🌋🇮🇹 – Mount Etna Eruption: Massive Smoke Clouds Fill the Sky



On Monday, June 2, 2025, Mount Etna, one of the world’s most active volcanoes, erupted again, sending massive clouds of smoke into the sky above Catania, Italy.



The eruption, characterized as a strombolian… pic.twitter.com/4riS2755je – 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 2, 2025

Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение началось около 11:24 по местному времени. Камеры наблюдения зафиксировали пирокластический поток, который, вероятно, возник из-за обвала части северного склона юго-восточного кратера.

Пирокластические потоки – это чрезвычайно опасные явления, состоящие из вулканического пепла, горячего газа и обломков пород, которые с большой скоростью спускаются по склонам вулкана.

INGV сообщил, что активность Этны перешла в фазу "лавового фонтанирования", а пепел постепенно рассеивается в юго-западном направлении.

Президент региона Сицилия Ренато Скифани заявил, что, по оценкам экспертов, извержение не представляет опасности для людей. Поток не вышел за пределы так называемой Долины Львов – популярного среди туристов района вблизи кратера.

"Частичный обвал юго-восточного кратера, вызвавший впечатляющее облако высотой в несколько километров и пирокластический поток, – это явление, за которым мы внимательно следим", – сказал Скифани.

Руководитель службы гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина призвал туристов воздержаться от посещения района извержения из-за возможного осложнения ситуации.

Для авиации был объявлен красный уровень тревоги – высоту извержения пепла оценили в 6,5 км. Несмотря на это, аэропорт в Катании продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, 13 марта многие жители итальянского города Неаполь и его окрестностей провели ночь на улицах и в своих автомобилях после землетрясения, которое пошатнуло здания и вызвало обвал обломков.

Во вторник, 13 мая, в районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое стало частью серии "сильных" подземных толчков, вызвавших панику, но не приведших к разрушениям.