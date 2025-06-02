Укр Рус Eng

На вулкане Этна в Италии произошел мощный выброс пепла и газа

Новости — Понедельник, 2 июня 2025, 16:54 — Кристина Бондарева

В понедельник из крупнейшего активного вулкана Европы – Этны, что на острове Сицилия, вырвался огромный столб пепла, газа и вулканических пород.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство AFP.

Несмотря на визуально впечатляющее явление, власти Италии заявили, что угрозы для населения нет.

Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение началось около 11:24 по местному времени. Камеры наблюдения зафиксировали пирокластический поток, который, вероятно, возник из-за обвала части северного склона юго-восточного кратера.

Пирокластические потоки – это чрезвычайно опасные явления, состоящие из вулканического пепла, горячего газа и обломков пород, которые с большой скоростью спускаются по склонам вулкана.

INGV сообщил, что активность Этны перешла в фазу "лавового фонтанирования", а пепел постепенно рассеивается в юго-западном направлении.

Президент региона Сицилия Ренато Скифани заявил, что, по оценкам экспертов, извержение не представляет опасности для людей. Поток не вышел за пределы так называемой Долины Львов – популярного среди туристов района вблизи кратера.

"Частичный обвал юго-восточного кратера, вызвавший впечатляющее облако высотой в несколько километров и пирокластический поток, – это явление, за которым мы внимательно следим", – сказал Скифани.

Руководитель службы гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина призвал туристов воздержаться от посещения района извержения из-за возможного осложнения ситуации.

Для авиации был объявлен красный уровень тревоги – высоту извержения пепла оценили в 6,5 км. Несмотря на это, аэропорт в Катании продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, 13 марта многие жители итальянского города Неаполь и его окрестностей провели ночь на улицах и в своих автомобилях после землетрясения, которое пошатнуло здания и вызвало обвал обломков.

Во вторник, 13 мая, в районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое стало частью серии "сильных" подземных толчков, вызвавших панику, но не приведших к разрушениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия стихийные бедствия
Реклама: