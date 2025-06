На вулкане Этна в Италии произошел мощный выброс пепла и газа

В понедельник из крупнейшего активного вулкана Европы – Этны, что на острове Сицилия, вырвался огромный столб пепла, газа и вулканических пород.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство AFP.

Несмотря на визуально впечатляющее явление, власти Италии заявили, что угрозы для населения нет.

❗️🌋🇮🇹 – Mount Etna Eruption: Massive Smoke Clouds Fill the Sky



On Monday, June 2, 2025, Mount Etna, one of the world’s most active volcanoes, erupted again, sending massive clouds of smoke into the sky above Catania, Italy.



The eruption, characterized as a strombolian… pic.twitter.com/4riS2755je