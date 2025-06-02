Административный суд Берлина постановил, что разворачивать на границе искателей убежища, которые подали соответствующее заявление, незаконно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Spiegel.

В этом деле речь шла о двух мужчинах и женщине из Сомали, которые ехали на поезде из Польши в Германию. 9 мая их проверила федеральная полиция на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Одере.

После того как мигранты подали заявление об убежище, их в тот же день вернули в Польшу. По словам суда, федеральная полиция обосновала отказ, ссылаясь на въезд из безопасной третьей страны.

Однако суд постановил, что такой отказ противоречит европейским правилам, в частности Дублинскому регламенту ЕС, согласно которому Германия была обязана рассмотреть их заявки на убежище.

По словам пресс-секретаря суда, это первое судебное решение относительно новых правил, введенных министром внутренних дел Александром Добриндтом. Политик от ХСС приказал усилить пограничный контроль лишь через несколько часов после вступления в должность в начале мая. В то же время он постановил, что искателям убежища также может быть отказано на границе.

При этом суд отметил, что эти лица не имели безусловного права въезда на территорию Германии, но их заявления должны были быть рассмотрены на границе или в пограничной зоне.

Это решение может стать вызовом для более жесткой миграционной политики правительства канцлера Фридриха Мерца, чья правоцентристская коалиция победила на выборах в феврале с обещаниями "наведения порядка" на границах.

Как сообщалось, в немецкой полиции жалуются, что не смогут долго работать в усиленном режиме на границах, чтобы контролировать миграционный поток.