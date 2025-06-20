У ЄС хочуть обмежити кількість дітей від одного донора сперми через ризик інцесту
Вісім країн Європейського Союзу, зокрема Швеція та Бельгія, закликають до запровадження загальноєвропейського ліміту на кількість дітей, які можуть бути зачаті від одного донора сперми.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Така ініціатива має на меті знизити ризик випадкових кровозмішувальних стосунків у майбутньому, а також запобігти психологічним травмам серед дітей, зачатих за допомогою донора.
На тлі зниження рівня народжуваності в Європі та зростання доступності допоміжних репродуктивних технологій – зокрема для одностатевих пар і самотніх жінок – кількість дітей, зачатих за допомогою донорського матеріалу, зростає.
Через нестачу місцевих донорів у багатьох країнах, комерційні кріобанки дедалі активніше експортують сперму та яйцеклітини за кордон – іноді з використанням матеріалу одного й того ж донора в кількох країнах одночасно.
У більшості країн ЄС уже існують внутрішні обмеження – наприклад, на Кіпрі дозволено лише одну дитину від одного донора, а у Франції, Греції, Італії та Польщі – до десяти.
Однак на рівні ЄС обмежень для міждержавного донорства немає, що збільшує ризик потенційних генетичних та психологічних наслідків.
Зокрема, діти можуть згодом дізнатися, що мають десятки або навіть сотні зведених братів і сестер.
Швеція, за підтримки семи інших країн, ініціювала обговорення цієї теми на зустрічі міністрів ЄС у п’ятницю. Як пояснила представниця Шведської національної ради з медичної етики Кароліна Естгрен, мета ініціативи – уникнути ситуацій, коли генетичні напівбрати й напівсестри заводять власні родини, не підозрюючи про свою спорідненість.
Етична рада Швеції почала дослідження цього питання ще у 2023 році після публікації у газеті Dagens Nyheter. У ній ішлося про те, що шведські клініки продають донорську сперму за кордон, внаслідок чого один донор може мати понад 50 дітей у різних країнах.
Нагадаємо, у Нідерландах суд зобов’язав чоловіка, від якого народилися 550 дітей, припинити донорство сперми.
Також у Нідерландах лікар клініки репродукції виявився "батьком" 49 дітей.