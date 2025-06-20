В ЕС хотят ограничить количество детей от одного донора спермы из-за риска инцеста

Восемь стран Европейского Союза, в частности Швеция и Бельгия, призывают к введению общеевропейского лимита на количество детей, которые могут быть зачаты от одного донора спермы.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Такая инициатива имеет целью снизить риск случайных кровосмесительных отношений в будущем, а также предотвратить психологические травмы среди детей, зачатых с помощью донора.

На фоне снижения уровня рождаемости в Европе и роста доступности вспомогательных репродуктивных технологий – в частности для однополых пар и одиноких женщин – количество детей, зачатых с помощью донорского материала, растет.

Из-за недостатка местных доноров во многих странах, коммерческие криобанки все активнее экспортируют сперму и яйцеклетки за границу – иногда с использованием материала одного и того же донора в нескольких странах одновременно.

В большинстве стран ЕС уже существуют внутренние ограничения – например, на Кипре разрешено только одного ребенка от одного донора, а во Франции, Греции, Италии и Польше – до десяти.

Однако на уровне ЕС ограничений для межгосударственного донорства нет, что увеличивает риск потенциальных генетических и психологических последствий.

В частности, дети могут впоследствии узнать, что имеют десятки или даже сотни сводных братьев и сестер.

Швеция, при поддержке семи других стран, инициировала обсуждение этой темы на встрече министров ЕС в пятницу. Как пояснила представитель Шведского национального совета по медицинской этике Каролина Эстгрен, цель инициативы – избежать ситуаций, когда генетические полубратья и полусестры заводят собственные семьи, не подозревая о своем родстве.

Этический совет Швеции начал исследование этого вопроса еще в 2023 году после публикации в газете Dagens Nyheter. В ней говорилось о том, что шведские клиники продают донорскую сперму за границу, в результате чего один донор может иметь более 50 детей в разных странах.

Напомним, в Нидерландах суд обязал мужчину, от которого родились 550 детей, прекратить донорство спермы.

Также в Нидерландах врач клиники репродукции оказался "отцом" 49 детей.