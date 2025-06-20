Макрон закликав створити "європейського чемпіона" у виробництві супутників

Президент Франції Емманюель Макрон підтримує створення потужного європейського виробника супутників, який зміг би конкурувати зі SpaceX Ілона Маска.

Про це він заявив у п'ятницю, 20 червня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Виступаючи у Паризькому авіасалоні після того, як Франція оголосила про намір взяти під контроль супутникового оператора Eutelsat, Макрон назвав космос наступним рубежем змагання між світовими державами.

Відтак він закликав до ширшого європейського проєкту – від ракет-носіїв до виробництва та надання супутникових послуг, – викладаючи стратегію протидії масштабному бізнесу Ілона Маска, власника SpaceX, що охоплює як ракети, так і телекомунікації.

"На перетині всіх цих публічних і приватних питань, а також цивільних, військових, наукових і промислових аспектів космос певною мірою став індикатором міжнародної могутності", – заявив президент Франції.

Європа роками намагається наздогнати США та Китай у сфері космосу. Попри те, що ЄС є найбільшим експортером супутників у світі, його два головні виробники – Airbus і об’єднання Thales з італійською Leonardo – зазнають фінансових труднощів і прагнуть об’єднати ці активи.

"Я хочу сказати, що вони мають нашу повну підтримку та довіру. Я хочу, щоб ми створили цього нового чемпіона якомога швидше. Саме це дозволить нам, європейцям, досягти масштабів, необхідних для підвищення конкурентоспроможності та обсягів виробництва. Йдеться про консолідацію сектору", – наголосив Макрон.

У квітні Eutelsat визнав, що не зможе за одну ніч послабити контроль проєкту Ілона Маска над комунікаціями в Україні у час війни.

Раніше стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує компанія Eutelsat.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський застеріг американського мільярдера Ілона Маска від шантажу України доступом до Starlink, нагадавши, що абонплату за термінали сплачує Польща.

Зрештою Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.