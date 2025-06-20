Макрон призвал создать "европейского чемпиона" в производстве спутников

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает создание мощного европейского производителя спутников, который смог бы конкурировать с SpaceX Илона Маска.

Об этом он заявил в пятницу, 20 июня, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая в Парижском авиасалоне после того, как Франция объявила о намерении взять под контроль спутникового оператора Eutelsat, Макрон назвал космос следующим рубежом соревнования между мировыми державами.

Затем он призвал к более широкому европейскому проекту – от ракет-носителей до производства и предоставления спутниковых услуг, – изложив стратегию противодействия масштабному бизнесу Илона Маска, владельца SpaceX, который охватывает как ракеты, так и телекоммуникации.

"На пересечении всех этих публичных и частных вопросов, а также гражданских, военных, научных и промышленных аспектов космос в определенной степени стал индикатором международной мощи", – заявил президент Франции.

Европа годами пытается догнать США и Китай в сфере космоса. Несмотря на то, что ЕС является крупнейшим экспортером спутников в мире, его два главных производителя – Airbus и объединение Thales с итальянской Leonardo – испытывают финансовые трудности и стремятся объединить эти активы.

"Я хочу сказать, что они имеют нашу полную поддержку и доверие. Я хочу, чтобы мы создали этого нового чемпиона как можно быстрее. Именно это позволит нам, европейцам, достичь масштабов, необходимых для повышения конкурентоспособности и объемов производства. Речь идет о консолидации сектора", – подчеркнул Макрон.

В апреле Eutelsat признал, что не сможет за одну ночь ослабить контроль проекта Илона Маска над коммуникациями в Украине во время войны.

Ранее стало известно, что Германия некоторое время финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой руководит компания Eutelsat.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег американского миллиардера Илона Маска от шантажа Украины доступом к Starlink, напомнив, что абонплату за терминалы платит Польша.

В конце концов Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.