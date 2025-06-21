Сибига анонсировал реформу структуры МИД – ликвидируют департамент разоружения
МИД Украины готовится к структурной реформе, которая призвана адаптировать его к современным вызовам безопасности.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Европейская правда".
По его словам, одним из ключевых шагов станет ликвидация департамента разоружения.
"Это ненормально, когда с начала независимости нашего государства в Министерстве иностранных дел был департамент разоружения. Больше такого департамента в министерстве не будет", – отметил Сибига.
Зато в структуре МИД появятся новые подразделения, которые будут работать над укреплением оборонного потенциала страны.
"Будут департаменты, которые будут работать на усиление наших оборонных возможностей", – подчеркнул министр.
Сибига выразил надежду, что обновленная структура министерства будет утверждена в кратчайшие сроки.
Она, по его словам, будет соответствовать масштабам современных вызовов, учитывать лучшие международные дипломатические практики и способствовать повышению эффективности внешнеполитической работы Украины.
Стоит отметить, ранее в МИД рассматривали возможность создания департамента НАТО.
Сибига также сообщил, что президент Владимир Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.
Зеленский сообщил в субботу, что в украинском дипломатическом корпусе пройдут изменения для увеличения потенциала в отношениях с партнерами.