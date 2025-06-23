Оппозиционер Тихановский: Трамп может одним словом освободить всех политзаключенных в Беларуси

Освобожденный из заключения белорусский политзаключенный Сергей Тихановский призвал президента США Дональда Трампа поспособствовать освобождению большего количества заключенных, которых удерживает режим Александра Лукашенко.

Заявление Тихановского приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Оппозиционный активист был неожиданно освобожден в субботу и воссоединился со своей женой Светланой Тихановской в Литве.

Тихановский заявил, что его удерживали в условиях, которые он описал как "строжайший режим", отрезав от любого контакта с внешним миром.

В течение лет он почти не разговаривал ни с кем, кроме тюремных надзирателей.

Тихановский обратился к Трампу с призывом поспособствовать освобождению большего количества белорусских политзаключенных.

"Трамп имеет такую власть и такие возможности, что одним словом может освободить всех политических заключенных. Я прошу его сказать это слово сейчас", – добавил он.

В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

Также в субботу стало известно об освобождении из заключения Сергея Тихановского и всего 14 политзаключенных режима Лукашенко.