Зеленський зустрівся з королем Британії

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 червня, зустрівся з британським королем Чарльзом III.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Віндзорському замку перед політичними зустрічами, які відбудуться пізніше 23 червня.

Вони потиснули один одному руки перед камерами під час третьої зустрічі цього року.

Фото: Reuters

Пізніше президент України зустрінеться із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", – написав український президент у соцмережах після російського удару по Києву.

Раніше Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.

Очікується, що 25 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі. Водночас президент ще не знає, чи поїде на саміт НАТО.