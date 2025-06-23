Рютте: мой самый большой страх, что Иран будет обладать ядерным оружием

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что его самым большим страхом является возможность обладания и применения Ираном ядерного оружия.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге, передает корреспондент "Европейской правды".

Генсек отвечал на вопрос о его самом большом страхе в контексте эскалации конфликта с Ираном.

"Мой самый большой страх – это когда Иран будет обладать и сможет применить или разместить ядерное оружие", – заявил Рютте.

По его словам, это было бы огромной угрозой для Израиля, всего региона и значительной части мира.

"Поэтому позиция НАТО заключается в том, что Иран не должен его иметь", – сказал генсек.

"Поэтому я не согласен, что это (удары США – ред.) против международного права", – подчеркнул Рютте.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Вместе с тем президент Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

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