США закликали американців у Швеції зберігати пильність через загрозу теракту

Посольство США в Швеції заявило в понеділок, що американцям в країні слід бути особливо обережними через повідомлення місцевих ЗМІ про те, що Іран може тиснути на місцеві злочинні угруповання, щоб вони напали на об'єкти США та Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства.

На вихідних Вашингтон завдав удару по ядерних об'єктах Ірану, а в понеділок Іран у відповідь атакував американську базу в Катарі.

У неділю Державний департамент США видав попередження про небезпеку для американців, які проживають за кордоном.

"Шведські ЗМІ повідомляють, що Іран може тиснути на місцеві злочинні угруповання, зокрема мережу Foxtrot, щоб вони здійснили напади в Швеції проти інтересів США та Ізраїлю. Громадянам США в Швеції рекомендується дотримуватися підвищеної обережності", – йдеться в повідомленні посольства США в Швеції.

Американцям у Швеції рекомендували уникати натовпів та демонстрацій і не привертати до себе уваги.

Попередження було опубліковане до того, як президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що Іран та Ізраїль домовилися про перемир'я.

У квітні британська влада звинуватила шведське злочинне угруповання Foxtrot у скоєнні насильницьких дій проти єврейських та ізраїльських об'єктів у Європі на замовлення уряду Ірану, що Іран заперечив.

У березні Вашингтон ввів санкції проти цієї групи.

У повідомленні посольства не вказано, з якого джерела походить інформація.

Швеція вже понад десять років страждає від хвилі насильства, пов'язаного з бандитизмом, зокрема в останні місяці – проти будівель, пов'язаних з ізраїльтянами або ізраїльським бізнесом.