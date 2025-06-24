США призвали американцев в Швеции сохранять бдительность из-за угрозы теракта

Посольство США в Швеции заявило в понедельник, что американцам в стране следует быть особенно осторожными из-за сообщений местных СМИ о том, что Иран может давить на местные преступные группировки, чтобы они напали на объекты США и Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства.

На выходных Вашингтон нанес удар по ядерным объектам Ирана, а в понедельник Иран в ответ атаковал американскую базу в Катаре.

В воскресенье Государственный департамент США издал предупреждение об опасности для американцев, проживающих за рубежом.

"Шведские СМИ сообщают, что Иран может давить на местные преступные группировки, в частности сеть Foxtrot, чтобы они совершили нападения в Швеции против интересов США и Израиля. Гражданам США в Швеции рекомендуется соблюдать повышенную осторожность", – говорится в сообщении посольства США в Швеции.

Американцам в Швеции рекомендовали избегать толп и демонстраций и не привлекать к себе внимания.

Предупреждение было опубликовано до того, как президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран и Израиль договорились о перемирии.

В апреле британские власти обвинили шведскую преступную группировку Foxtrot в совершении насильственных действий против еврейских и израильских объектов в Европе по заказу правительства Ирана, что Иран отрицает.

В марте Вашингтон ввел санкции против этой группы.

В сообщении посольства не указано, из какого источника происходит информация.

Швеция уже более десяти лет страдает от волны насилия, связанного с бандитизмом, в том числе в последние месяцы – против зданий, связанных с израильтянами или израильским бизнесом.