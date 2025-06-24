В Совете Европы подтвердили подписание соглашения с Украиной о спецтрибунале

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 июня, подпишут соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Эту информацию подтвердила пресс-служба Совета Европы, пишет "Европейская правда".

Заявление о спецтрибунале в Совете Европы сделали после того, как Комитет министров СЕ во вторник уполномочил генерального секретаря подписать соглашение, которое охватывает Устав этого трибунала.

"Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы основана не на молчании или безнаказанности, а на праве, принципах и действиях", – подчеркнул Берсе.

Ранее о подписании соглашения о спецтрибунале сообщила украинская сторона.

Это произойдет в рамках первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Совет Европы 25 июня.

Напомним, Комитет министров Совета Европы запустил юридическую процедуру по созданию Специального трибунала 14 мая. Перед этим процесс получил политическое одобрение на специальном саммите во Львове 9 мая.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".