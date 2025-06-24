Каллас про 5% на оборону: навіть далекі від Росії країни мають "бути на борту"
Очільниця європейської Дипломатії Кая Каллас заявила, що навіть віддалені від Росії країни мають нарощувати свої витрати на оборону.
Про це вона сказала у коментарі журналістам у кулуарах саміту НАТО в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
За словами Каллас, коли мова йде про НАТО і його рішення, потрібно, щоб усі "були на борту".
"5% – це те, з чим усі погодилися, тому що ми живемо в цей дуже турбулентний і дуже небезпечний час, і проблема з обороною полягає в тому, що коли вам це потрібно, вже занадто пізно – це потрібно робити в мирні часи", – заявила вона.
"Тому нам потрібно робити це прямо зараз, і навіть у тих країнах, які знаходяться набагато далі. Якщо ви подивитеся на Європу, ми насправді досить маленький континент, тому все, що відбувається на європейській землі, має єфект на всіх", – додала топ-дипломатка ЄС.
Вона визнала, що серед 27 країн бувають різні позиції і різні внутрішні громадські думки.
"Ми повинні брати це до уваги, але, врешті-решт, ми завжди приходимо до спільного рішення", – зазначила Каллас.
Нагадаємо, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, натякаючи на Іспанію, розкритикувала "деякі країни", які бажають винятків з рішення щодо збільшення оборонних витрат.
Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.
У відповідь на це американський президент Дональд Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретарю НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.
А 23 червня Санчес опублікував відповідь Рютте на свій лист, в якому він закликав розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.
У листі зазначено, що угода, яка буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, "надасть Іспанії гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення цільового рівня витрат на оборону, а також у поданні власних річних планів.
Після цього прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна має залишити за собою право вирішувати, як швидко збільшувати видатки на досягнення нових цілей НАТО на 2035 рік.