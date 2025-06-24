Каллас о 5% на оборону: даже далекие от России страны должны "быть на борту"

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что даже отдаленные от России страны должны наращивать свои расходы на оборону.

Об этом она сказала в комментарии журналистам в кулуарах саммита НАТО в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Каллас, когда речь идет о НАТО и его решениях, нужно, чтобы все "были на борту".

"5% – это то, с чем все согласились, потому что мы живем в это очень турбулентное и очень опасное время, и проблема с обороной заключается в том, что когда вам это нужно, уже слишком поздно – это нужно делать в мирное время", – заявила она.

"Поэтому нам нужно делать это прямо сейчас, и даже в тех странах, которые находятся гораздо дальше. Если вы посмотрите на Европу, мы на самом деле довольно маленький континент, поэтому все, что происходит на европейской земле, имеет эффект на всех", – добавила топ-дипломат ЕС.

Она признала, что среди 27 стран бывают разные позиции и разные внутренние общественные мнения.

"Мы должны принимать это во внимание, но, в конце концов, мы всегда приходим к общему решению", – отметила Каллас.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, намекая на Испанию, раскритиковала "некоторые страны", которые хотят исключений из решения об увеличении оборонных расходов.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп заявил, что "НАТО должен разобраться" со страной.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

А 23 июня Санчес опубликовал ответ Рютте на свое письмо, в котором он призвал рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

В письме отмечается, что соглашение, которое будет принято на предстоящем саммите НАТО, "предоставит Испании гибкость в определении собственного суверенного пути" для достижения целевого уровня расходов на оборону, а также в представлении собственных годовых планов.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна должна оставить за собой право решать, как быстро увеличивать расходы на достижение новых целей НАТО на 2035 год.