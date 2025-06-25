Макрон: Франція аналізує збитки, завдані США ядерним об'єктам Ірану

Франція завершить власний аналіз збитків, завданих США ядерним об'єктам Ірану, протягом найближчих днів, а потім порівняє результати з союзниками.

Про це заявив у середу, 25 червня, президент Франції Емманюель Макрон, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами після саміту НАТО в Гаазі, Макрон сказав, що пізніше в Парижі зустрінеться з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб обговорити його останню оцінку.

"Ми завершуємо аналіз на основі всієї наявної інформації, а потім порівняємо його з аналізом інших зацікавлених країн, очевидно, американців, інших європейців, ізраїльтян", – сказав Макрон.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що збитки від ударів були серйозними і "все було знищено", хоча він також визнав, що розвідка США не дала однозначних висновків.

А ЗМІ публікували інформацію щодо того, що удари США по ядерній програмі Тегерана відкинули її лише на кілька місяців

Водночас державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки.