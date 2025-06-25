Макрон: Франция анализирует ущерб, нанесенный США ядерным объектам Ирана

Франция завершит собственный анализ ущерба, нанесенного США ядерным объектам Ирана, в течение ближайших дней, а затем сравнит результаты с союзниками.

Об этом заявил в среду, 25 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая перед журналистами после саммита НАТО в Гааге, Макрон сказал, что позже в Париже встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить его последнюю оценку.

"Мы завершаем анализ на основе всей имеющейся информации, а затем сравним его с анализом других заинтересованных стран, очевидно, американцев, других европейцев, израильтян", – сказал Макрон.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что ущерб от ударов был серьезным и "все было уничтожено", хотя он также признал, что разведка США не дала однозначных выводов.

А СМИ публиковали информацию о том, что удары США по ядерной программе Тегерана отбросили ее лишь на несколько месяцев

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".

А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование относительно потенциальной утечки секретного отчета Агентства военной разведки.