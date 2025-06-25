Трамп о расходах Испании на оборону: "Ужасно, мы заставим платить вдвое больше"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Испания "поступила ужасно", и раскритиковал желание страны остаться на уровне 2% расходов на оборону от ВВП.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что сейчас Испания – "единственная страна, которая не платит".

"Я считаю, что Испания поступила ужасно. Нет, действительно. Это единственная страна, которая не хочет платить полную сумму. Они хотят остаться на уровне 2%. Я считаю, что это ужасно", – заявил он.

Американский президент отметил, что не знает, в чем проблема, и что США "это компенсируют".

"Так что мы это компенсируем. Вы знаете, что мы будем делать? Мы ведем переговоры с Испанией о торговом соглашении. Мы заставим их платить вдвое больше. И я серьезно об этом. Мы заставим Испанию", – заверил он.

Трамп заявил, что любит Испанию, однако добавил, что это страна, которая "хочет немного поживиться за наш счет".

Ранее Испания публично заявила, что будет противостоять планам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5%, как требует Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично отрицал, что Испания будет иметь исключения в решении саммита НАТО по оборонным расходам.

25 июня премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна выполнит новые цели по потенциалу, согласованные членами НАТО на саммите в Гааге в среду, 25 июня, но считает свои текущие расходы на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта "достаточными".

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